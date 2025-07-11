Aydın\'da Ziraat Alanında Yangın, Hızla Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Köşk ilçesinde zirai alanda çıkan yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin ve vatandaşlarının zamanında müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Başçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki yukarı zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zeytinlik bahçe yolu güzergahında yürüyüş yapan ve yangının alevlerini fark eden duyarlı vatandaşın durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin etkin müdahalesi sonucu alevler büyümeden kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları tamamlandı.

Yangın bölgesinde ev mobilya ve inşaat atıkları yanı sıra onlarca sigara izmaritinde bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. - AYDIN