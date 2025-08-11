Aydın\'daki Orman Yangını Hızla Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Kırsal Dağyeni Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını ekipleri hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Adeta zamanla yarışan ateş savaşçıları önce alevlere sonra da köylülerin yüreğine su serpti.

Dağyeni Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Hava muhalefetinin oldukça yoğun olduğu bölgede alevler kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. 112 Acil yardım Hattı'na ihbar düşer düşmez Orman ekipleri yangına havadan 4 helikopter, 1 uçak ile karadan ise 8 arazöz, 150 işçi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait araç ve ekipler ile köylüler müdahale etti.

Yerleşim yerine de yakın olan alevlere köylüleri tedirgin ederken ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangının kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmesi herkesi rahatlattı. Bu arada olay yerine gelen Germencik belediye Başkanı Burak Zencirci de çalışmaları bizzat yerinde inceleyip köylüleri teselli etmeye çalıştı.

Yangının havadan ve karadan hızlıca müdahale edilip söndürüldüğünü gören köylüler, yangının söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - AYDIN