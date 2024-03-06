Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışan işçiler grev başlattı - Son Dakika
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Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışan işçiler grev başlattı

Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçiler, aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. İşçiler, paralarını ödemeyen yetkililere tepki gösterdi. İşçilerin eylemi jandarma müdahalesiyle sona erdi.

06.03.2024 23:49  Güncelleme: 23:59
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Aydın- Denizli Otoyolu'nda çalışan işçiler, aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı

İşçiler, paralarını ödemeyen yetkililere tepki gösterdi

AYDIN - Aydın-Denizli Otoban Yolu inşaatında çalışan işçilerin bir kısmı, aylardır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bu sabah grev başlattı. Şantiye sahasından geçen yolu vinçlerle kapatıp seslerini duyurmaya çalışan işçilere jandarma müdahale ederken, yola çekilen iş makineleri jandarmanın uyarısıyla kaldırıldı. İşçiler, paraları ödeninceye kadar eylemlerine devam edeceklerini açıkladılar.

Aydın-Denizli Otobanı'nın Efeler- Yenipazar hudutları arasında kalan bölümde yol yapım çalışmalarına devam eden işçiler, Hamzabali Şantiyesi'nde toplanıp eyleme başladılar. Aylardır paraları ödenmediği için evlerine para gönderemediklerini de belirten işçiler, dertlerini anlatacak muhatap da bulamadıklarını belirttiler. Sabah saatlerinde Hamzabali Viyadükleri'nin olduğu bölgede bulunan şantiyede toplanan işçiler sabah mesaisine başlamadı. Eylem yapan işçiler 100 kişiden fazla çalışanın mağdur olduğunu belirterek, Fernas Şirketi'nin bölgede taşeron olarak çalıştırdığı firmalara hak edişlerini ödememesinden dolayı aylardır paralarını alamadıklarını ileri sürdüler.

İşçiler adına konuşan vinç sahibi ve operatör Birol Yaya, "Burada viyadük inşaatında çalışıyoruz. Viyadüğün her türlü işini biz yapıyoruz. Fernas'a bağlı alt taşeronda çalışanlar olarak ilgili firma taşeron firmaya para ödemediği için bizim de paralarımız ödenmiyor. Ben burada vinç operatörüyüm, diğer arkadaşlarımız kalıpçı vinç operatörü. Yani çaycısından yemekçisine kadar burada çalışan hiç kimse aylardır parasını alamıyor. Bu 1-2 aylık sorun değil. Alacaklarımız ödenmediği için iş durdurma kararı aldık. Alacaklarımızın komplesi alınmadan işe devam etmeyeceğiz ve olay yerini terk etmeyeceğiz. Şu an itibarıyla 12-13 milyon TL civarında alacağımız var. Burada çalışan hiç kimsenin hakkı yenmesin. Biz burada gurbette evimize barkımıza para gönderebilmek için bulunuyoruz. Çağırırken iyi, para ödemesi gelince kötü" diyerek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda kimsenin kendilerine cevap vermediğini de kaydeden Yaya, ceplerinde çay içecek paralarının bile bulunmadığını, kaldıkları pansiyondan da ödeme yapılmaması nedeniyle bu sabah çıkarıldıklarını söyledi. Yetkililerin kendilerine sorunu 'hukuk yoluyla çözün' dediğini hatırlatan Yaya, "Bizim eve gidecek otobüs paramız yok, hukuka nasıl gidelim" diye konuştu.

Kule vinç operatörü Ömer Faruk Gönültaş ise Aralık ayından beri burada çalıştığını, Mart gelmesine rağmen Ocak ayı maaşının asgarisini bile daha yatırmadıklarını söyledi.

Şantiyede demirci olarak çalıştığını belirten Mehmet Köse ise, "8 aydan beri buradayım. 12. aydan bu yana alacağımızı alamadık. Çalıştığımız alt şirket 'Fernas bize ödeme yapmadığı için biz de size ödeme yapamıyoruz' diyor. Çaresiziz ama derdimizi dinleyen yok. Ne yaparsanız yapın hukuki yollara başvurun diyorlar" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Eylemin gerçekleştiği şantiyede bulunan ve Fernas yetkilisi olduğu belirtilen Onur Ö., konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapamayacaklarını söyledi.

Kaynak: İHA

Denizli, Aydın, Ulaşım, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Denizli Otoyolu'nda çalışan işçiler grev başlattı - Son Dakika

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