Aydın- Denizli otoyolunda kontrolden çıkan yolcu otobüsünün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın-Denizli otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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