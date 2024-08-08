Aydın, Denizli ve Erzurum'da FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika
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Aydın, Denizli ve Erzurum'da FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Gözaltı

Aydın, Denizli ve Erzurum\'da FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Gözaltı

Aydın, Denizli ve Erzurum illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda FETÖ/PDY üyesi oldukları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

08.08.2024 10:47
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Aralarında Aydın'ın da bulunduğu 3 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Cezaevi Yapılanması ve finans faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Aydın merkezli Denizli ve Erzurum illerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının bulunduğu cezaevindeki FETÖ tutuklu/hükümlülerine fon sağladıkları belirlenen 6 şüpheli şahıs eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın, Denizli ve Erzurum'da FETÖ/PDY Operasyonu: 6 Gözaltı - Son Dakika

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