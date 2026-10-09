Aydın Efeler\'de dün akşam otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandı

Aydın Efeler'de dün akşam otomobil tarlaya uçtu, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam Aydın-İncirliova yolu Kızılcaköy mevkiinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada bir kişi yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Aydın- İncirliova yolu Kızılcaköy mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AFG 097 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, saplık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü S.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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