Aydın Efeler\'de iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandı

Aydın Efeler'de iki motosiklet çarpıştı, kazada 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Aydın'ın Efeler ilçesinde Umurlu Mahallesi girişinde iki motosikletin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralılara o sırada oradan geçen itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yaptı, sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletlerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada üç kişi yaralandı.
Kaza Umurlu Mahallesi girişinde Aydın-Nazilli karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kara yolu üzerinde iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile her iki motosikletteki üç kişi yola savruldu. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada oradan geçmekte olan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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