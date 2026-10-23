Aydın Efeler'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın Efeler'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı

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Aydın Efeler\'de iş yerinde silah çıkardığı iddia edilen kişi tutuklandı
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Aydın Efeler'de 22 Ekim Perşembe günü eski eşinin babasına ait iş yerinde belindeki silahı çıkardığı iddia edilen şahıs, polisin müdahalesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaklaşık iki hafta önce boşandığı eşinin babasına ait iş yerine giderek belindeki silahı çıkardığı iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde 22 Ekim Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık iki hafta önce eşinden boşanan T.C., eski kayınpederine ait iş yerine gitti. İddiaya göre T.C. belindeki silahı çıkartırken, iş yerinde kısa süreli panik yaşandı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen T.C. gözaltına alınırken, silahına da el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.C. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Tutuklama3. SayfaGüncelAdliyeEfelerAydınSuçSon Dakika

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