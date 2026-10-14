Aydın Efeler\'de kafede silahlı çatışma çıktı, iki şüpheli kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir işletmede çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı. Polis kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Efeler ilçesi Hürriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işletmeye müşteri olarak gelen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekerek birbirlerine ateş etti. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı. Olayın ardından B.Y. ve A.Y. isimli iki şüphelinin bölgeden kaçtığı belirtildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.