Aydın'ın Efeler ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangına sürücü ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Marketten aldıkları sularla söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşlar, yangının büyümesini önledi.

Yangın, Efeler ilçesi Ovaeymir Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle içerisinden Ovaeymir Kavşağı yönüne ilerleyen 09 APK 462 plakalı otomobilin henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yolun sağına çekerek araçta bulunan yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da sürücüyü yalnız bırakmadı. Yol kenarındaki marketten su alan vatandaşlar, yangının büyümesini önlemek için seferber oldu. Bir yandan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulurken diğer yandan alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşana kadar otomobilin motor kısmındaki yangın söndürülürken itfaiye ekipleri araçta soğutma ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Sürücü ve vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde yangının büyümesi önlenirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.