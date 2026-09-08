Aydın Efeler\'de tren yoluna atlamak isteyen adamı polis ve itfaiye son anda kurtardı

Aydın'ın Efeler ilçesinde korkuluklara çıkarak tren yoluna atlamak isteyen vatandaşı polis ve itfaiye ekipleri kurtarırken, olayı izleyen vatandaşlar, ekiplerin dikkatli ve duyarlı müdahalesini alkışlarla karşıladı.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekonomik sıkıntıları dolayısıyla zor günler geçirdiğini iddia eden E.S. (48) isimli şahıs, demir korkuluklara çıkarak tren yoluna atlamaya kalkıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri şahsın atlama ihtimaline karşı gerekli önlemleri alırken, polis ekipleri de şahsı ikna etmeye çalıştı. Bölgede bulunan polis ve itfaiye ekipleri şahsın bir anlık boşluğundan yararlanarak şahsı yakalayarak güvenli bölgeye aldı.

Ekipleri alkışladılar

Şaşkın bakışlarla olayı izleyen vatandaşlar, ekiplerin dikkatli ve duyarlı müdahalesini alkışlarla karşıladı. Polis ve itfaiye ekiplerinin koordineli çalışması sayesinde kurtarılan şahıs, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak gerekli sağlık kontrollerin yapılması için hastaneye götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.