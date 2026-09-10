Aydın Efeler'deki yangın hastane ve hayvan merkezine dayandı, kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın Efeler'deki yangın hastane ve hayvan merkezine dayandı, kontrol altına alındı

Aydın Efeler\'deki yangın hastane ve hayvan merkezine dayandı, kontrol altına alındı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne dayandı. İtfaiye, orman ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangın rüzgarın da etkisi ile hızla büyürken, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne dayanan alevler ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın, Ilıcabaşı Mahallesi Zindanderesi mevkiinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle bölgede yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın söndürme helikopteri de ekiplerin karadan ulaşamadığı bölgelere havadan sortileri ile destek verdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kadar dayanan alevler ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Hava Durumu, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Hastane, Efeler, Güncel, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Efeler'deki yangın hastane ve hayvan merkezine dayandı, kontrol altına alındı - Son Dakika

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