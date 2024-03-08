Aydın Emniyet Müdürlüğü, 48 Aranan Şahsı Yakaladı

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Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından 2024 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalar çerçevesinde 48 aranan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için gerçekleştirdikleri çalışmalar aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan polis ekipleri Şubat ayında gerçekleştirdikleri çalışmalarla dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre, Yunus ekipleri tarafından 2024 yılı Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; aralarında hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay 15 gün ve uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan şahısların da olduğu toplam 48 aranan şahıs yakalandı. Yapılan uygulamalarda; 11 adet ruhsatsız ateşli silah ve bunlara ait 129 adet fişek, 36 farklı şahsın üzerlerinde değişik miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet çalıntı oto ve şase numarası kazınmış motosiklet, 27 adet kesici ve delici alet ele geçirilmiş, 2 şahıs hırsızlık yaptığı malzemelerle birlikte 1 şahıs cinsel tacizden suçüstü yakalandı.

Öte yandan dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karşı yapılan önleyici hizmetler faaliyetleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu cadde meydan ve camii çıkışlarında bin 500 adet bilgilendirici broşür dağıtılarak bilgilendirmelerde bunuldu. - AYDIN