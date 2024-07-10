Aydın Germencik'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın Germencik'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'nde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm zeytinlik ve orman alanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

10.07.2024 22:31
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Aydın'ın Germencik ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Germencik ilçesine bağlı Dağyeni Mahallesi'nde saat 17.50'de henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 5 uçak 18 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 70 dönüm zeytinlik ve orman alanı zarar gördü.

Dağyeni Mahallesi Muhtarı Hüseyin Efe, yangını gören mahalle sakinlerinin kendisini aradığını söyledi. Muhtar Efe, Germencik Orman Şefliğine durumu bildirdiğini ve ekiplerin çok hızlı bir şekilde bölgeye geldiğini ifade etti. Yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmasının yapıldığını kaydeden Efe, çok sayıda zeytin ağacının zarar gördüğünü belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Germencik'te çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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