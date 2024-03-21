Aydın Germencik\'te Elektrik Direği Hırsızlığına Suçüstü

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Aydın Germencik ilçesinde bir elektrik firmasına ait elektrik direğinden 200 metre kablo kesen 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik olarak Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri (JASAT) tarafından icra edilen faaliyet esnasında Karayer mevkiinde Ü.D. ve M.C. isimli şüpheli şahıslar elektrik firmasına ait elektrik direğinden yaklaşık 200 metre kabloyu kestikleri esnada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahıslar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN