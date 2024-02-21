Aydın İl Jandarma Komutanlığı 80 yaş üstü vatandaşları ziyaret ediyor

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 80 yaş üstü vatandaşlar ziyaret edilmeye devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Aydın genelinde 80 yaşın üstünde bulunan vatandaşlar ekipler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Ekipler son olarak; Koçarlı, Köşk Koçarlı, Kuşadası ilçelerinde ikamet eden yaşlı çınarları ziyaret edilerek ederek ellerini öptü. Ziyaretlerinde yaşlı vatandaşların sağlık durumu ve herhangi bir taleplerinin bulunup bulunmadığını soran jandarma ekipleri, kendilerine ulaşılabilecek telefon numaralarını verdi. - AYDIN