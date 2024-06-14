Aydın İl Jandarma Komutanlığı, öğrencilere trafik eğitimi veriyor

3.Sayfa

Aydın genelinde öğrencilere trafik kurallarını anlatarak bilinçli birer vatandaş olmalarını hedefleyen jandarma ekipleri, trafik eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine aralıksız devam eden Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri Köşk, Çine ve Karacasu ilçelerinde eğitim verdi.

Trafik Jandarması tarafından Çine ilçesi Fatma Öz Anaokulu'nda ve Karacasu ilçesi Alemler Mahallesi'nde öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimde önce yaya, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, oyun oynayacak ve oynanmayacak yerler, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca Köşk ilçesi Kızılcayer ve Yavuzköy İlkokulu'nda eğitim ve öğretim gören öğrenciler, Jandarma Meslek tanıtımı kapsamında Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Komando Bölüğü Komutanlığı'nı ziyaret ederek jandarmayı daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Faaliyetlerde öğrencilere şanlı Türk bayrağı, dergi, boyama kitabı hediye edildi. - AYDIN