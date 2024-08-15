Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yangında etkilenen 5 kişi ise UMKE ve 112 ekiplerince müdahale edildi.

15.08.2024 22:26
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucu kontrol altına alınırken, söndürme çalışmalarında etkilenen 5 kişinin ise UMKE ve 112 ekiplerince müdahaleleri yapıldı.

Yangın, Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Emenni mevkiinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle makilik alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye orman, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale edilirken, yangın ekiplerin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 5 kişi etkilendi

Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için havadan ve karadan yapılan aralıksız müdahaleler esnasında 2 kişinin düşme, 2 kişinin dumandan, 1 kişinin ise akrep sokması sonucu yangından etkilendiği öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ve 112 ekipleri, yangından etkilenen 5 kişiyi hızla müdahale ederek, tedavileri için hastaneye sevk etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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