Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını: Evler tahliye ediliyor

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi'nde yaklaşık 2 saat önce başlayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile Örmepınar ve Altıntaş Mahalleleri'ne doğru ilerlerken, bazı yerleşim bölgelerinde evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

Alhisar Mahallesin'de akşam saatlerinde başlayan yangın geniş bir alana yayıldı. Muğla sınırına kadar ilerleyen yangında Alhisar, Altıntaş ve Örmepınar mahallelerindeki ormanlık alanlar alevlere teslim oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Aydın Büyükşehir Belediyesi Bozdoğan Belediyesi ve yerel halk yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için büyük mücadele veriyor. Yangın nedeniyle Nazilli- Yatağan yolu trafiğe kapatılırken, Örmepınar Gazyeri mevkiindeki evlerdeki vatandaşların tahliye edildiği öğrenildi. - AYDIN