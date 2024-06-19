Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir saman damı zarar gördü

3.Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir saman damı zarar görürken itfaiyenin zamanında müdahalesi mahalleyi yanmaktan kurtardı.

Yangın Balıkköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın büyüyerek yandaki diğer eve sıçradı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sek edildi. Ekipler yaptıkları hızlı müdahale ile alevleri söndürürken, yangında 2 ev ve 1 adet saman damı zarar gördü. İtfaiyenin müdahalesi yangının daha da büyümesini engelledi. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - AYDIN