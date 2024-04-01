Aydın\'ın Nazilli ilçesinde anne ve oğlu evde ölü bulundu

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 78. Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Aysel Öztürk'ten haber alamayınca evin kapısını açıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ün evde hareketsiz şekilde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis cinayet şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN