3.Sayfa

Aydın'ın Söke ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm zeytinlik alan, 50 arı kovanı ve 2 römork zarar gördü.

Yangın, saat 14.10 sıralarında Sayrakçı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 2 helikopter, karadan 6 arazöz, 3 jandarma asayiş ekibi müdahale etti. Yangında 120 dönüm zeytinlik, 50 arı kovanı, 2 römork zarar gördü. Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışması yapıldığı bildirildi. - AYDIN