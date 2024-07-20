Aydın\'ın Söke ilçesinde nehirde kaybolan şahsın arama çalışmaları devam ediyor

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Aydın'ın Söke ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde kaybolan şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Söke'de yaşayan 62 yaşındaki Ramazan Yatkın, serinlemek için Büyük Menderes Nehri'ne girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Yatkın'dan haber alınamadı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Yatkın'ı bulmak için çalışma başlattı. Ayrıca sualtı arama-kurtarma ekipleri de olay yerine çağrılırken, jandarma arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN