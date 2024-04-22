Aydın-İzmir Otoyolu'nda Tır ile Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aydın-İzmir Otoyolu'nda Tır ile Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Aydın-İzmir Otoyolu\'nda Tır ile Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı

Aydın-İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu savrulan ve tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yaralılar, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

22.04.2024 15:09  Güncelleme: 15:12
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Aydın- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu savrulan ve tırla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aydın-İzmir Otoyolu Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi mevkiinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.T. idaresindeki 09 ALA 850 plakalı otomobil, aynı istikametteki H.A. idaresindeki 20 D 7180 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 20 D 7180 plakalı otomobile, o esnada aynı yönden gelen İ.T. yönetimindeki 48 YZ 414 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken 20 D 7180 plakalı otomobilin sürücüsü H.A. ile yolcu konumundaki İ.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İ.A.'nın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın-İzmir Otoyolu'nda Tır ile Çarpışan Otomobilde 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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