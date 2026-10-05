Aydın Karacasu\'da ev ve hayvan damı yangını havadan ve karadan söndürüldü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan yangında bir ev ve hayvan damı yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'ndeki bir ev ve hayvan damında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlğü yangın söndürme ekiplerinin de havadan ve karadan destek verdiği yangın söndürme çalışmaları sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve hayvan damı kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.