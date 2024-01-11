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Aydın Karacasu'da Hırsızlık Olayında Yakalanan Şüpheli - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da Hırsızlık Olayında Yakalanan Şüpheli

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, detaylı araştırma sonucunda hırsızlık olayının F.K. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Aydın Karacasu\'da Hırsızlık Olayında Yakalanan Şüpheli
11.01.2024 - 10:35,
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir eve giren hırsız, jandarma ekiplerince yapılan çalışmanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Olay, Karacasu ilçesi Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın evinde bulunan ev eşyaları kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelerek çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının F.K. isimli şüpheli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheli şahsı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Karacasu'da Hırsızlık Olayında Yakalanan Şüpheli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da Hırsızlık Olayında Yakalanan Şüpheli - Son Dakika
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