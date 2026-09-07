Aydın Karpuzlu'da 8 yıl 4 ay hapis cezası olan hükümlü jandarmadan kaçamadı
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Y.Ç.'yi operasyonla yakaladı. Adli işlemlerin ardından hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, hakkında 8 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Karpuzlu ilçesinde operasyon gerçekleştirdi. Çalışmalar sonucunda, hakkında 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarından toplam 8 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. (35) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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