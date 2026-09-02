Aydın Koçarlı\'da orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Çulhalar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın ihbarının ardından hızla bölgeye hareket eden Muğla Orman Bölge Aydın Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahale ile yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.