Aydın Köşk ilçesinde otomobil takla attı, bir kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde takla atan otomobildeki bir kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, Koçak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.S. idaresindeki 09 AFG 453 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Z.S. hafif şekilde yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN
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