Aydın Köşk\'te 20 milyon TL\'lik 25 ton etiketsiz kuru incire 236 bin TL ceza uygulandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda güvenliğine yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi. Ürünlerin sahibi hakkında 236 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde gıda güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olduğu değerlendirilen 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 Eylül 2026 tarihinde Köşk ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, kayıt dışı olduğu belirlenen 25 bin kilogram kuru incir tespit edildi. Etiketsiz olduğu belirlenen ürünlere el konuldu. Ele geçirilen kuru incirlerle ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince ürünlerin sahibi hakkında işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kayıtsız faaliyet göstermek, hijyen kurallarına uymamak ve etiketsiz ürünü piyasaya sürmek gerekçeleriyle toplam 236 bin TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.