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Aydın-Muğla Karayolu'nda Otomobil Kum Yüklü Traktöre Çarptı - Son Dakika
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Aydın-Muğla Karayolu'nda Otomobil Kum Yüklü Traktöre Çarptı

Aydın-Muğla karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Menderes köprüsü mevkiinde bir otomobil, kum yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak yol kenarında durdu. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın-Muğla Karayolu\'nda Otomobil Kum Yüklü Traktöre Çarptı
03.01.2024 - 09:41,
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Aydın- Muğla karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kum yüklü traktöre çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Menderes köprüsü mevkiinde 34 EJM 579 plakalı otomobil, 09 AAG 490 plakalı kum yüklü traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil karşı şeride geçip taklalar atarak yol kenarında durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Muğla, Aydın, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın-Muğla Karayolu'nda Otomobil Kum Yüklü Traktöre Çarptı - Son Dakika


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