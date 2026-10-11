Aydın Nazilli\'de uçurumdan piknik alanına düşen otomobildeki yaralı sürücü kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak otomobilde mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi 4021 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 RK 950 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlanarak bölgedeki piknik alanına düştü. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı sürücü, mahsur kaldığı alandan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.