Aydın Nazilli'de uçurumdan piknik alanına düşen otomobildeki yaralı sürücü kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Nazilli'de uçurumdan piknik alanına düşen otomobildeki yaralı sürücü kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli\'de uçurumdan piknik alanına düşen otomobildeki yaralı sürücü kurtarıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uçurumdan yuvarlanan otomobil, İsabeyli Mahallesi 4021 Sokak'ta piknik alanına düştü. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uçurumdan yuvarlanarak otomobilde mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kaza, Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi 4021 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 RK 950 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle uçurumdan yuvarlanarak bölgedeki piknik alanına düştü. Otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralı sürücü, mahsur kaldığı alandan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İsabeyliKurtarma3. SayfaİtfaiyeNazilliGüncelAydınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu evi gören bir daha bakıyor: Farklı kayalardaki ev ve bahçesine köprü ile ulaşım sağlanıyor Bu evi gören bir daha bakıyor: Farklı kayalardaki ev ve bahçesine köprü ile ulaşım sağlanıyor
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı Otobüsün son görüntüleri kamerada 11 kişinin öldüğü kazada 2 şoför gözaltına alındı! Otobüsün son görüntüleri kamerada
Suudi Arabistan’dan ağır misilleme 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi Suudi Arabistan'dan ağır misilleme! 12 kişinin öldüğü saldırıya yanıt gecikmedi
Meloni’den Husilere sert tepki “Suudi Arabistan’ın yanındayım“ Meloni’den Husilere sert tepki! "Suudi Arabistan’ın yanındayım"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Bir askerimiz şehit
20:45
Riyad’daki havalimanı bir kez daha hedef alındı Husilerden yeni tehdit
Riyad'daki havalimanı bir kez daha hedef alındı! Husilerden yeni tehdit
19:38
Milan Skriniar’dan büyük fedakarlık
Milan Skriniar'dan büyük fedakarlık
19:24
Tümer Metin’den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
Tümer Metin'den Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe için çarpıcı iddia
18:39
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
Marmara Denizi’nde İstanbul’da da hissedilen bir deprem meydana geldi
18:36
Manisa’daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
Manisa'daki kazada ölü ve yaralıların kimlikleri belli oldu
18:09
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Kaza anının görüntüsü ortaya çıktı: 11 kişinin hayatını kaybettiği faciaya geri manevra neden olmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 21:51:02. #.0.3#
SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de uçurumdan piknik alanına düşen otomobildeki yaralı sürücü kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei