Aydın Söke'de kontrolden çıkan tır üst geçit ayağına çarparak sürücüyü yaraladı - Son Dakika
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Aydın Söke'de kontrolden çıkan tır üst geçit ayağına çarparak sürücüyü yaraladı

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Aydın Söke\'de kontrolden çıkan tır üst geçit ayağına çarparak sürücüyü yaraladı
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Aydın'ın Söke ilçesinde gece Sazlı Mahallesi'nde kontrolden çıkan tır üst geçidin beton ayağına çarptı, sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapanırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde tır üst geçidin beton ayağına çarparken, kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza gece saatlerinde Sazlı Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 45 AUN 415 plakalı tır kontrolden çıkarak yol üzerindeki üst geçidin beton ayağına çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Söke-Aydın karayolu bir süre trafiğe kapandı. Kazada yaralanan tır sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne olay yerinde gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kaza yerinde yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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