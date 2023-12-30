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Aydın Söke'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın Söke'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Aydın Söke\'de Trafik Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
30.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 11:55
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Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sazlı Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. (43) yönetimindeki 43 AEA 700 plakalı tır ile Cemal Yücel (22) idaresindeki plakasız motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Yücel ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Yücel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yücel'in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçtığı iddia edilen tır sürücüsü de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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