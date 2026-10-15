Aydın ve Milas polisinin göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Aydın ve Milas polisinin göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Milas KOM ekiplerinin ortak çalışmasında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti şüphelisi 2 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.
Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Milas KOM ekipleriyle koordineli yürüttüğü göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele çalışmasında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleriyle koordineli çalışma gerçekleştirdi. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda E.T. ve İ.K. isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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