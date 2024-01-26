Aydınlatma direğine çarpan otomobil hurda yığınına döndü: 1 ağır yaralı

SAMSUN - Samsun'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ferdi Ulu yönetimindeki 05 EL 182

plakalı otomobil, Samsun'dan Amasya'ya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden alarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan ve ağır yaralı olan sürücü Ferdi Ulu, ambulanslarla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil hurdaya dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.