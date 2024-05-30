Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanık Macaristan sınırında yakalandı - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanık Macaristan sınırında yakalandı

Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanık Macaristan sınırında yakalandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada gizli tanık ve sanık olan firari Serdar Sertçelik, Macaristan sınırında sahte pasaportla yakalandı. MİT ve İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle Serdar Sertçelik'in yeri tespit edildi ve Interpol tarafından arama kararı çıkarıldı. Sertçelik, Karadağ'dan kaçarak Macaristan sınırında yakalandı.

30.05.2024 21:15
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Ayhan Bora Kaplan davasında firari gizli tanık Macaristan sınırında yakalandı

ANKARA - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada gizli tanık ve sanık olan firari Serdar Sertçelik, Macaristan sınırında sahte pasaportla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gizli tanık ve sanık olan firari Serdar Sertçelik'in yurtdışından getirilmesi amacı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı devreye girdi. MİT, Fransa'nın başkenti Paris'te olduğu düşünülen Serdar Sertçelik'in Karadağ'da olduğunu tespit etti. Serdar Serçelik'in yeri anında Adalet Bakanlığı ile paylaşıldı. Eş zamanlı olarak Interpol tarafından Serdar Sertçelik hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Hakkında arama kararı çıkarıldığını öğrenen Sertçelik, Karadağ'dan karayolu ile Sırbistan üzerinden Macaristan'a kaçtı. Sertçelik, Macaristan sınırında Gürcistan sahte pasaportu ile yakalandı. Adalet Bakanlığı, şahsın iadesi için adli süreci başlattı.

Kaynak: İHA

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