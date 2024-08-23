Ayı Bahçeye Girip Sebzelere Zarar Verdi

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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bahçeye giren ayı sebzelere zarar verdi. Ayının bahçede dolaştığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Sabuncular köyünde Alettin Tuncer'e ait evin bahçesine gündüz vakti giren ayı, sebzelere zarar verdi. Bahçesindeki sebzeleri gören Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Tuncer, güvenlik kamerası görüntülerinde sebzelere ayının zarar verdiğini gördü. Raif Tuncer, daha önce de ayıların evinin önüne kadar geldiğini ve bahçelerine zarar verdiğini söyledi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir süre evin önünde gezen ayının bahçeye girdiği görülüyor. Ayı daha sonra sebzelere zarar veriyor. - KASTAMONU