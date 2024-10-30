Ayı saldırısına uğrayan turist kurtarıldı - Son Dakika
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Ayı saldırısına uğrayan turist kurtarıldı

Ayı saldırısına uğrayan turist kurtarıldı

Bitlis'te kamp yapan İngiliz turist, ayıların saldırı girişimi sonrası jandarma tarafından kurtarıldı.

30.10.2024 09:35
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Kalderası'nda kamp yapan İngiliz turist, ayıların saldırı girişimine maruz kaldı.

Alınan bilgilere göre, olay, son dönemde sık sık ayı saldırıları ile gündeme gelen Nemrut Kalderası'nda yaşandı. Bölgede kamp yapmak üzere çadır kuran İngiliz vatandaşı turist Christopher Lomas Adans (36), gece saatlerinde yiyecek arayışına çıkan ayıların saldırı girişimine maruz kaldı. Çadırın kurulu olduğu alana gelen ayılar, turistin yiyeceklerini yiyip, motoru devirdi. Etrafta yiyecek arayışlarını sürdüren ayılar, çadırın içine girmeye çalışmaları üzerine panikleyen turist için 112'ye ihbar yapıldı. İhbar sonrası jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri olay yerine geldi. Ekipler çadırda mahsur kalan turisti kurtarıp sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık durumu iyi olan ancak saldırı girişimi nedeniyle bir hayli korkan turist tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, kontrollerinin ardından taburcu edildi.

Uzmanlar uyarıyor: "Saldırı ya da saldırı girişimleri artabilir"

Daha önce de kalderada yaşanabilecek saldırı girişimleriyle ilgili birçok kez uyarılarda bulunan Acil Durum Uzmanı Hakan Okay, bölgedeki tehlikeye dikkat çekti.

İngiliz turiste yönelik ayı saldırısı girişiminin ucuz şekilde atlatıldığını ancak daha sonra yaşanabilecek saldırıların bu kadar ucuz atlatılamayabileceğine vurgu yapan Okay, "Daha önce de bu konuda birçok kez uyarılarda bulunmuştuk. Kalderada yaşayan birçok canlı var ve bunlardan biri de boz ayılar. İnsanların bölgeye artan ilgisi hem bu vahşi yaşamı hem de ekosistemi tehlikeye sokmaktadır. Birçok benzeri ayı saldırıları ya da saldırı girişimlerinin olabileceğine dikkat çekmiştik. Bugün İngiliz turiste yönelik girişim de bunlardan biri. Ucuz atlatıldı ancak hep sonuçlar bu kadar ucuz atlatılamayabilir. Daha kötü sonuçlarla karşılaşılabilir. Ayılar içgüdüsel olarak saldırabilen hayvanlar, bu yüzden bölgeye giden ziyaretçilerin ayılarla temas kurup onları elleriyle beslemekten kaçınmalarında yarar var. Özellikle acıktıklarında saldırgan olabiliyorlar, bu sebeple bölgedeki kampçılar da dolaylı olarak risk altında. Hem insan güvenliği hem de buradaki canlı ve ekosistemin devamı için bölgede gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Yoksa ilerleyen günlerde hiç istenmeyen sonuçlarla karlı karşıya kalınabilir" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayı saldırısına uğrayan turist kurtarıldı - Son Dakika

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