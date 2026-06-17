Ayı Saldırısında Kangal Köpekleri Kurtardı - Son Dakika
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Ayı Saldırısında Kangal Köpekleri Kurtardı

Ayı Saldırısında Kangal Köpekleri Kurtardı
17.06.2026 16:48
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Suşehri’nde ayı saldırısına uğrayan Anıl Algül, Kangal köpekleri sayesinde kurtarıldı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlatan bir kişiye ayı saldırdı, Kangal köpeklerinin yardımı ile ayıdan kurtulan kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Şarköy kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan Anıl Algül'e (56) ayı saldırdı. Algül sürünün güvenliğinden sorumlu Kangal köpeklerinin olayı fark edip ayıyı uzaklaştırması ile kurtuldu. Ağır yaralanan Algül ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas'a nakledildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Suşehri, Kangal, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayı Saldırısında Kangal Köpekleri Kurtardı - Son Dakika

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