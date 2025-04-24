Yiyecek aramaya inen ayıyı köpekler kovaladı: O anlar kamerada
BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde mahalleye inerek yiyecek arayan ayı, köpekler tarafından kovalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Musalla Mahallesi'nde dün gece saatlerinde ormanlık alandan yerleşim yerine inen ayı, çöp konteynerlerinde yiyecek aramaya başladı. O sırada ayıyı fark eden sokak köpeklerinin havlayarak tepki vermesi üzerine panikleyen ayı, korkarak bölgeden hızla uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayı Yiyecek Ararken Köpeklerden Korktu - Son Dakika
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