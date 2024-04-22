Ayılar Yayla Evlerinden Sonra Köylere Dadandı - Son Dakika
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Ayılar Yayla Evlerinden Sonra Köylere Dadandı

Ayılar Yayla Evlerinden Sonra Köylere Dadandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişiyle birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yayla evlerinin ardından bu kez daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı. Gümüşhane'nin Torul ilçesinde aç kalan bir ayı, bir köylünün kümese girerek yaklaşık 10 tavuğu telef etti ve kümese zarar verdi.

22.04.2024 13:15
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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişi ile kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerinin ardından bu kez karınlarını doyurmak için daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı.

Son olarak aç kalan bir ayı Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kocadal Köyü Ocaklı Mahallesi'nde Neşat Koç'a ait kümese girdi. Kümes içerisinde bulunan yaklaşık 10 tavuğu telef eden ayı kümese de zarar verdi. Ayının kümese girdiğinde seslerini duyduklarını ve yaklaşık 10 tavuğunun parçalandığını söyleyen Neşat Koç, ayının kümesin kapısını da kırdığını belirterek maddi zararı olduğunu ifade etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz Bölgesi, Gümüşhane, Torul, Hayvanlar, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayılar Yayla Evlerinden Sonra Köylere Dadandı - Son Dakika

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