Ayılar Yayla Evlerinden Sonra Köylere Dadandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişi ile kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerinin ardından bu kez karınlarını doyurmak için daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı.
Son olarak aç kalan bir ayı Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kocadal Köyü Ocaklı Mahallesi'nde Neşat Koç'a ait kümese girdi. Kümes içerisinde bulunan yaklaşık 10 tavuğu telef eden ayı kümese de zarar verdi. Ayının kümese girdiğinde seslerini duyduklarını ve yaklaşık 10 tavuğunun parçalandığını söyleyen Neşat Koç, ayının kümesin kapısını da kırdığını belirterek maddi zararı olduğunu ifade etti. - GÜMÜŞHANE
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Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilin teybi çalındı. Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yakalanarak, çalıntı teybin saklandığı adreste yapılan aramada başka çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Şahsın daha önce çaldığı teybi başka bir şahsa verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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