Ayılar Yayla Evlerinden Sonra Köylere Dadandı

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde baharın gelişi ile kış uykusundan uyanan ayılar yayla evlerinin ardından bu kez karınlarını doyurmak için daha aşağıdaki köylere inerek kümeslere dadandı.

Son olarak aç kalan bir ayı Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kocadal Köyü Ocaklı Mahallesi'nde Neşat Koç'a ait kümese girdi. Kümes içerisinde bulunan yaklaşık 10 tavuğu telef eden ayı kümese de zarar verdi. Ayının kümese girdiğinde seslerini duyduklarını ve yaklaşık 10 tavuğunun parçalandığını söyleyen Neşat Koç, ayının kümesin kapısını da kırdığını belirterek maddi zararı olduğunu ifade etti. - GÜMÜŞHANE