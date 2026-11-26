AYM, Ekrem İmamoğlu'nun bireysel tutukluluk başvurusuna ret verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna dair bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça dayanaktan yoksun bulunarak reddedildi. AYM'nin bu ret kararıyla İmamoğlu'nun tutukluluk başvurusu sonuçlanmış oldu.
Anayasa Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna ilişkin bireysel başvurusunu açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle reddetti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?