AYM, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğü için 30 günlük savunma süresi tanıdı - Son Dakika
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AYM, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğü için 30 günlük savunma süresi tanıdı

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AYM, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve sicilden silinmesi talebini görüştü. Mahkeme, partiye 30 gün savunma süresi tanıdı; Yeni Parti'nin bu süre içinde veya öncesinde savunmasını sunması bekleniyor.

Anayasa Mahkemesi, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden silinmesi talebini görüştü. Yüksek Mahkeme, partiye savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı.

Yenilik Partisi'nin Yeni Parti'nin ismine ilişkin yaptığı başvurunun ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti'ye isim değişikliği yapması için süre tanımıştı. Verilen sürenin dolmasının ardından Başsavcılık, isimle ilgili talebi Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Yeni Parti'nin isminin Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden terkin edilmesi talebini gündemine aldı.

Talebi inceleyen Yüksek Mahkeme, Yeni Parti'ye konuyla ilgili savunmasını sunması için 30 gün süre tanıdı. Yeni Parti'nin verilen süre içinde veya daha öncesinde AYM'ye savunmasını sunması bekleniyor. AYM'nin ayrılık tespit etmesi halinde, Yeni Parti'nin isminin hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden silinmesine karar verecek.

Kaynak: İHA
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