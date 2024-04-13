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Aynı kazada ölen annesinin yanına defnedildi

TOKAT - Tokat'ta 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza sonrası hastaneye kaldırılarak hayatını kaybeden Ferhat Çakmak (40), aynı kazada vefat eden annesinin yanında defnedildi.

Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde, Tokat- Niksar kara yolunda Yağmurlu köyünde meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. Niksar ilçesi yönüne giden Selcen Altay yönetimindeki 60 AAP 108 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ferhat Çakmak idaresindeki 60 ADR 167 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Nazife Çakmak'ın olay yerinde öldüğü kazada sürücülerle birlikte 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan sürücü Ferhat Çakmak da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakmak'ın cenazesi Reşadiye ilçesi Çakraz Mahallesi camisinde kılınan cenaze namazının ardından Çakraz mezarlığında aynı kazada hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi. Cenaze törenine Reşadiye Belediye Başkanı Ergün Ünal, Bereketli Belediye Başkanı Necati Şahin ile Çakmak ailesinin yakınları katıldı.