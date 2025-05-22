Ayrıldığı Eşine Saldıran Sanık Tekrar Mahkemede

Kayseri'de ayrıldığı eşini bıçakla yaraladığı için 'boşandığı eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan sanık, bu kez de 'tehdit' ve 'hakaret' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de 15 Temmuz 2021 tarihinde ayrıldığı eşi N.A.'yı işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan R.U.; Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası almıştı. Bu suçtan dolayı cezaevinde bulunan R.U.; bir dönem kendisiyle aynı cezaevinde yatan L.B.'ye karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçunu işlediği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. R.U.; Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya SEGBİS ile katılarak, suçlamaları reddetti.

Tanıkları dinleyen mahkeme eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - KAYSERİ