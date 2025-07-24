Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk edildi! Sağlık durumu yeniden değerlendirilecek - Son Dakika
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Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk edildi! Sağlık durumu yeniden değerlendirilecek

Ayşe Barım\'ı tam teşekküllü hastaneye sevk edildi! Sağlık durumu yeniden değerlendirilecek
24.07.2025 12:07
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Adli Tıp Kurumu, Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan Ayşe Barım'ın cezaevinde kalmasında sağlık açısından sakınca olup olmadığının, hastanedeki tedavisinin ardından yapılacak değerlendirmeyle belirleneceğini bildirdi. ATK, Barım'ın tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesini ve gerekli tetkiklerin tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirme yapılabileceğini mütalaa etti.

Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Temmuz'da Barım'ın sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına yönelik değerlendirme yapılmasının istendiği hatırlatıldı.

Barım'ın 11 Temmuz'da muayene edilmek için Kurul'a çağırıldığı ve ilgili raporun savcılığa gönderildiği belirtilerek, 16 Temmuz'da da Barım'ın sağlık durumu bakımından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapılmasının istendiği, bu kapsamda aynı gün Barım'ın Kurul'da muayene edildiği vurgulandı.

Hastanedeki tedavisinin ardından cezaevinde kalmasına ilişkin değerlendirme yapılacak

Raporda, ATK 11. İhtisas Kurulunun 23 Temmuz'da verdiği mütalaasına yer verilerek, şunlar kaydedildi, "İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyoloji-Girişimsel Nöroradyoloji, Gastroenteroloji ve Psikiyatri klinikleri bulunan tam teşekküllü eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesine sevkinin sağlanarak, kilo kaybı etiyolojisinin araştırılması, kesin teşhisinin konulması, önerilen kardiyak işlemlerin sağlanması ve etkin tedavisinin düzenlenmesi gerektiği, hastaneden taburculuğundan sonra son durumunu gösterir ayrıntılı fiziki muayene bulgularını içeren sağlık kurulu raporu, yeni yapılacak ekokardiyografi raporu ve tetkiklerinin gönderilmesi sonrasında, sağlık durumu açısından cezaevinde kalmasında sakınca olup olmadığı hususunda değerlendirilme yapılabileceği oy birliğiyle mütalaa olunur."

3-sayfa, Magazin, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk edildi! Sağlık durumu yeniden değerlendirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayşe Barım'ı tam teşekküllü hastaneye sevk edildi! Sağlık durumu yeniden değerlendirilecek - Son Dakika
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