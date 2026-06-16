Eskişehir'de geri manevra faciası: 86 yaşındaki Ayşe Portakal hayatını kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de geri manevra faciası: 86 yaşındaki Ayşe Portakal hayatını kaybetti

Eskişehir\'de geri manevra faciası: 86 yaşındaki Ayşe Portakal hayatını kaybetti
16.06.2026 14:14  Güncelleme: 14:16
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Eskişehir'de geri manevra sırasında 86 yaşındaki Ayşe Portakal'a çarpan sürücü Yasemin Palaz tutuklandı. Yaşlı kadın, hayatını kaybettiği sokakta helallik alınarak son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de, geri manevra yapan bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden 86 yaşındaki Ayşe Portakal, olayın gerçekleştiği sokak üzerinde alınan helallik sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Sürücü Yasemin Palaz ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün, Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Özipek sokak üzerinde meydana gelmişti. Geri geri manevra yapan Yasemin Palaz isimli sürücünün kullandığı 06 BUT 462 plakalı hafif ticari araç, sokakta yürüyen 86 yaşındaki Ayşe Portakal'a çarparak ağır yaralamış, yaşlı kadın kaldırıldığı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hayatını kaybettiği yerde helallik alındı, sürücü ise tutuklandı

Ayşe Portakal için Yeşiltepe Mahallesi Beyazıt Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası, hayatını kaybettiği sokak üzerindeki evinin önüne helallik alınmak üzere götürüldü. Alınanan helalliğin ardından Ayşe Portakal'ın cenazesi, kazanın olduğu noktadan geçip defnedilmek üzere Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi kabristanlığına götürüldü.

Öte yandan kazada aracı kullanan 51 yaşındaki Yasemin Palaz, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de geri manevra faciası: 86 yaşındaki Ayşe Portakal hayatını kaybetti - Son Dakika

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