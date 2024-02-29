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Ayşenur Çolakoğlu'nu 4 kurşunla öldüren eski sevgilisine iyi hal indirimi uygulandı

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezasına indirildi

Baba Mesut Çolakoğlu: "Kızımı canice katlettiler, 4 kurşunun 4'ü de ölümcül"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 4 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ayşenur Çolakoğlu'nu 4 kurşun ile öldüren Hasan F. hakkında iyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren baba Mesut Çolakoğlu, "Kızımı canice katlettiler, 4 kurşunun 4'ü de ölümcül" dedi.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'ta 17 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu ile 4 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Hasan F. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Hasan F., eski kız arkadaşı Ayşenur Çolakoğlu'nu başına ve göğsüne ateş ederek 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Ayşenur Çolakoğlu, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Hasan F. ve arkadaşı Muhammet Ali F., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Hasan F. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Muhammet Ali F. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesine tutuklu sanık Hasan F. SEGBİS ile katıldı. Tutuksuz sanık Muhammet Ali F. ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada Ayşenur Çolakoğlu'nun babası Mesut Çolakoğlu ve taraf avukatları da yer aldı.

"Olay kazayla meydana geldi"

Hakkında tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ruhsatsız tabanca taşımak ve kullanmak suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen tutuklu sanık Hasan F., karar önce son ifadesinde öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek "Ben kasten hareket etmedim, silah bana ait ve ruhsatı yok. Olay kazayla meydana geldi. Bu olay sebebiyle ailesinden özür diliyorum" dedi.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, son sözlerinin ardından sanık Hasan F.'ye 'Kadına karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, cezayı müebbet hapis cezasına indirdi. Ayrıca Hasan F. hakkında, ruhsatsız tabanca nedeniyle 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına karar verildi. Hakkında cinayete yardım ettiği suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istenen Muhammet Ali F. ise suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Mahkeme heyetinin iyi hal indirimlerini uygulamasına tepki gösteren baba Mesut Çolakoğlu, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "62'nci maddeden iyi hal indirimiyle müebbet aldı. Biz ağırlaştırılmış müebbet istiyorduk. Çünkü kızımı canice katlettiler, 4 kurşunun 4'ü de ölümcül. Yakından göğsünün üst kısmına ateş ediyor. Barbarca öldürüyor resmen. İndirim alamaz çünkü her şey ortada. Delillerin hepsi ortadayken neden böyle oldu bilmiyorum. Beklemiyorduk böyle bir şey. Benim kızım tamamen masum" dedi.

"Verilen kararlar hakkında yasal yollara başvuracağız"

Ayşenur Çolakoğlu'nun ailesinin avukat Sermin Ertem ise mahkeme kararına itiraz edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan yargılama neticesinde sanık Hasan'ın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Takdiri indirim var denilerek uygulandı. Biz takdiri indirim maddelerinin uygulanmasını beklemiyorduk. Diğer sanık Muhammed'in ise yardım etme suçundan beraatına karar verildi. Biz verilen kararlar hakkında yasal yollara başvuracağız.