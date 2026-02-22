Ayvacık\'ta Park Halindeki Araç Yandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeki araç yandı.
Ayvacık ilçesi Hamdibey Mahallesi'ndeki arazide Nejdet T.'ye ait 17 HR 593 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri araç yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. - ÇANAKKALE
